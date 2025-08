Insieme. Per sottolineare la rilevanza del commercio come volano per lo sviluppo del territorio e per fornire occasioni di aggregazione, reciproca conoscenza e intensificazione dei rapporti sociali.

Insieme. Per sottolineare la rilevanza del commercio come volano per lo sviluppo del territorio e per fornire occasioni di aggregazione, reciproca conoscenza e intensificazione dei rapporti sociali. I Comuni di Bareggio e Cornaredo uniscono le forze per proporre, per sabato 27 e domenica 28 settembre, la terza edizione della "Festa del Distretto Pane e Ciliegie". L'appuntamento, spiega il comune di Bareggio nella delibera con la quale promuove l'iniziativa, "ha il fine di promuovere il Distretto del Commercio e valorizzare le tradizioni del nostro territorio organizzando momenti per rivitalizzare la socializzazione comunitaria con l'organizzazione di spettacoli musicali, attività di intrattenimento per bambini e non, coinvolgendo nella realizzazione della manifestazione le associazioni del territorio e gli operatori locali". Un caso di sinergia tra pubblico e privato dal quale i territori dei due comuni non potranno che trarre beneficio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!