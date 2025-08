La bareggese Cristina De Tullio alla "Porto a Porto"

Alla nuotata a scopo benefico in programma lunedì 11 agosto all'Argentario, nel suggestivo scenario della Toscana, sarà presente anche lei. Intitolata "Porto a Porto" e articolata su una distanza di ventidue chilometri, l'iniziativa vedrà presente anche la bareggese Cristina De Tullio che comporrà la staffetta Altea insieme con altre cinque donne. Altea è il nome di un'associazione siciliana che è impegnata nella prevenzione del tumore al seno, patologia devastante della quale sono diagnosticati annualmente in Italia ben 55 mila casi. Il ricavato dell'iniziativa natatoria andrà all'Associazione Toscana Tumori che si occupa di assistenza domiciliare dei malati di cancro. Nel dare la notizia, il sindaco Linda Colombo si è congratulato con De Tullio e con le altre partecipanti.

