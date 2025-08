Arluno, Sedriano e Vittuone per il commercio

Tre Comuni, un unico intento: dare impulso al Distretto del Commercio. Sedriano, capofila dell'operazione, Arluno e Vittuone uniscono le forze nel nome di un obiettivo di peso.

Tre Comuni, un unico intento: dare impulso al Distretto del Commercio. Sedriano, capofila dell'operazione, Arluno e Vittuone uniscono le forze nel nome di un obiettivo di peso. "I Distretti del Commercio - spiega il Comune di Arluno nella propria delibera - rappresentano uno strumento per promuovere la vitalità e l'attrattività commerciale dei centri urbani e dei territori, per sostenere e promuovere il commercio come efficace fattore di integrazione e valorizzazione delle risorse locali per lo sviluppo socio economico del territorio, una valorizzazione innovativa per promuovere il commercio come efficace fattore di aggregazione in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali". Un triplice valore, quindi, a cui i tre comuni coinvolti credono fortemente come volano di un rilancio più complessivo. Il decollo dell'operazione porta con sè anche un aspetto culturale ovvero, puntualizza ancora Arluno, "il rafforzamento dell'identità dei luoghi e la vitalità e attrattività commerciale dei centri urbani e dei territori attraverso il partenariato pubblico-privato".

