Lavori per il Comune di Vanzaghello

La giunta comunale di Vanzaghello saluta l'arrivo del 2024 con la messa in campo di tre interventi nell'ambito dello sviluppo dei distretti del commercio.

Sul piatto ha messo la somma di 153.400 Euro. La giunta comunale di Vanzaghello saluta l'arrivo del 2024 con la messa in campo di tre interventi nell'ambito dello sviluppo dei distretti del commercio. Il primo intervento consiste nella realizzazione di un parcheggio esterno tra via dei Mille e piazza della Costituzione che comporterà la spesa di circa 34 mila Euro. Sempre con riguardo a piazza della Costituzione e per lo stesso importo, l'amministrazione procederà a una riqualificazione del verde pubblico. Il terzo intervento concerne invece l'operazione di asfaltatura di via Verdi, per la quale è stata prevista una somma di circa 42 mila Euro. Una delle aree nevralgiche del paese sta quindi per ricevere un'iniezione di irrobustimento destinata a conferirle un valore aggiunto sul piano urbanistico ed ecologico.

