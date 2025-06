Vivere la genitorialità

"Attraverso condivisioni di gruppo e attività pratiche - sottolineano gli organizzatori - si esploreranno i cambiamenti legati all'arrivo di un figlio riflettendo inoltre su stereotipi e attese sociali".

Quello che sta per svolgersi è il quarto e conclusivo incontro. L'asilo comunale Il Ciliegio di Bareggio punta ancora i riflettori sulla realtà della genitorialità e del modo responsabile per viverla con un appuntamento in programma giovedì 19 giugno tra le 17.30 e le 18.45 nella sua sede di via don Luigi Sturzo. Dopo essersi dedicata a mamme, papà e coppie, l'attenzione sarà questa volta all'universo dei nonni. "Attraverso condivisioni di gruppo e attività pratiche - sottolineano gli organizzatori - si esploreranno i cambiamenti legati all'arrivo di un figlio riflettendo inoltre su stereotipi e attese sociali, fatiche legate alla quotidianità e risorse da mettere in campo".

