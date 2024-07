Martedì 16 luglio alle 15 nella sala consiliare "Rosolino Olgiati" di Villa Cortese, verrà presentata l'iniziativa delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

In Italia, a oggi , ce ne sono 154. La scommessa delle Comuniità energetiche rinnovabili si può considerare vinta. E anche il comune di Villa Cortese ha deciso di aderirvi. Costituita in questi giorni, sarà operativa a breve. "La Cer - spiegano il sindaco Alessandro Barlocco, il presidente della Pro Loco Edmiro Toniolo e il vicesindaco Luigi Lamera - nasce da un'idea della Pro Loco di Villa Cortese ed è stata condivisa con l'amministrazione comunale, in una Cer l'energia elettrica rinnovabile può essere condivisa tra diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all'interno di un medesimo perimetro geografico, tramite l'impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia". Obiettivo primario di questa nuova forma di aggregazione nel segno dello scambio energetico è , continua il sindaco villacortesino, "fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera attraverso l'autoconsumo di energie rinnovabili". L'iniziativa sarà presentata in un incontro in programma martedì 16 luglio alle 15 nella sala consiliare "Rosolino Olgiati".

