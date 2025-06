Il dono delle foto storiche

L'associazione Combattenti e Reduci ha deciso di donare "quadri con le foto storiche che avevano in sede".

Una storia da ricordare e da valorizzare. Il comune di Bareggio dispone da alcune ore di nuovi quadri per poter irrobustire il patrimonio che ricorda le pagine più significative della sua storia. Come ha sottolineato il sindaco Linda Colombo in una nota, infatti, la locale associazione Combattenti e Reduci ha deciso di donare "quadri con le foto storiche che avevano in sede" . Esprimendo un ringraziamento al sodalizio per il dono fatto, la sindaca parla di "un importante patrimonio della storia di Bareggio che cercheremo di valorizzare nel migliore dei modi e di fare conoscere alla popolazione". La fondazione dell'associazione Combattenti e Reduci , di cui quella di Bareggio è una sezione, risale al 1919 e ha risposto all'intento di creare un'organizzazione che salvaguardasse la memoria della Grande Guerra e tutelasse i diritti dei suoi reduci.

