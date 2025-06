Si restaura la fontana

L'amministrazione comunale ha messo in pista un intervento di 55 mila euro volto a dare nuovo smalto alla fontana di piazza San Francesco.

E' uno degli elementi più significativi di Turbigo ma, come può accadere a ogni monumento, accusa l'usura del tempo. L'amministrazione comunale di Turbigo ha messo in pista un intervento di 55 mila Euro volto a dare nuovo smalto alla fontana di piazza San Francesco. "La fontana è posizionata sull'Allea comunale - si legge nella delibera - e necessita di un intervento di risanamento conservativo sia dell'impianto in tutte le sue componenti ormai in disuso sia delle superfici in pietra della stessa fontana e in bronzo della statua". L'intervento rientra nell'ambito del Distretto del Commercio e prevede appunto il ripristino dell'impianto e la ristrutturazione delle superfici in pietra e in bronzo della statua.

