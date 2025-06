Nuovi attraversamenti pedonali

L'amministrazione comunale spinge sugli attraversamenti pedonali rialzati e sui rallenatori di velocità per potenziare la sicurezza in due punti del paese.

Uno è destinato a via dell'Industria, due a via Olcella nel tratto compreso tra le vie Meucci e Righi. L'amministrazione comunale di Villa Cortese spinge sugli attraversamenti pedonali rialzati e sui rallenatori di velocità per potenziare la sicurezza dei due punti. "L'esecuzione di attraversamenti pedonali rialzati- spiega il comune nella delibera - è finalizzata alla maggior tutela degli utenti deboli della strada ed è anche una maggiore salvaguardia della sicurezza viabilistica e dell'incolumità per tutti gli utenti della circolazione stradale". Da qui la necessità, sottolinea ancora la delibera, di "realizzare interventi di moderazione del traffico finalizzati a indurre i conducenti di veicoli a ridurre la velocità di percorrenza di alcuni tratti del centro abitato consentendo ai pedoni di muoversi con maggiore sicurezza". Nei tratti in questione, la velocità sarà quindi limitata a trenta chilometri orari.

