Bareggio: lavori in via Madonna Pellegrina

Bareggio - nuova rete nell'area cani di via Madonna Pellegrina in sostituzione di quella ormai rotta in più punti.

Era in stato di degrado e, quindi, necessitava di essere ripristinata. La nuova rete dell'area cani di via Madonna Pellegrina è una realtà e, nell'annunciarlo, il sindaco Linda Colombo invita i cittadini a sfruttare l'area a disposizione dei loro amici quattrozampe in modo corretto per evitare che si deteriori . "Colgo l'occasione - afferma in una nota- per invitare tutti i cittadini a un utilizzo corretto e responsabile di questa e di tutte le altre aree cani presenti sul territorio".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!