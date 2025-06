L'iniziativa consentirà quindi a diversi volumi di evitare di finire al macero e di trovare invece accoglimento nello scaffale di alcune abitazioni.

L'appuntamento è sino al 19 giugno. Nel quadro di una revisione del suo patrimonio librario, la biblioteca di Busto Garolfo intende estromettere alcuni volumi e li mette gratuitamente a disposizione della cittadinanza interessata a venirne in possesso per assecondare il suo piacere di leggere. Denominata Operazione salvalibro, l'iniziativa consentirà quindi a diversi volumi di evitare di finire al macero e di trovare invece accoglimento nello scaffale di alcune abitazioni pronti per essere sfogliati e letti. "Ogni anno - scrive la biblioteca in una nota- acquistiamo per voi tantissimi libri, quindi per molti altri arriva il momento di cambiare casa. Se vuoi accoglierne qualcuno ti aspettano alla biblioteca di Busto Garolfo negli orari d'apertura".

