Comuni ricicloni: undici i premiati

Legambiente premia undici comuni del Consorzio dei Navigli pe aver rispettato i parametri 'Rifiuti Free'.

Il Consorzio dei Navigli S.p.A. torna ad essere protagonista in Lombardia nella gestione integrata dei rifiuti. È quanto emerge dal 31° dossier “Comuni Ricicloni – Rifiuti Free” di Legambiente Lombardia, che è stato pubblicato in occasione della VIII edizione di Ecoforum Economia Circolare, che si è tenuta lo scorso 10 dicembre a Rho, nella Cascina Triulza.Legambiente su 1.504 comuni lombardi ne ha premiato 404 per la gestione virtuosa dei rifiuti e 11 di questi fanno Parte del Consorzio dei Navigli e precisamente: Bernate Ticino, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta Di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Inveruno, Mesero, Nosate e Ozzero. Ecco i dati (anno 2023) per i 11 Comuni Ricicloni del Consorzio: Bernate Ticino (2.941 abitanti, 89,3 % di RD - Raccolta differenziata e 42 di PSR); Besate (2.047 abitanti, 90,6 % di RD - Raccolta differenziata e 39 di PSR); Bubbiano (2.463 abitanti, 88,3 % di RD - Raccolta differenziata e 42 di PSR); Calvignasco (1.204 abitanti, 86,5% di RD e 51 di PSR); Cassinetta di Lugagnano (1.917 abitanti, 89,4% di RD e 44 di PSR); Cisliano (5.119 abitanti, 89,6% di RD e 43 di PSR); Corbetta (18.934 abitanti, 84,8% di RD e 60 di PSR); Inveruno (8.444 abitanti, 84,5% di RD e 63 di PSR); Mesero (4.235 abitanti, 87,0% di RD e 56 di PSR); Nosate (644 abitanti, 83,7% di RD e 75 di PSR); Ozzero (1417 abitanti, 87,1% di RD e 61 di PSR). «Il dossier è un rapporto puntuale che Legambiente rielabora ogni anno per monitorare l’andamento della gestione dei rifiuti e che premia soltanto i Comuni che, oltre a raggiungere o superare il 65% di raccolta differenziata (RD), hanno conferito una quantità pari o inferiore a 75kg/abitante/anno di rifiuto secco non riciclabile (PSR)», spiega il direttore del Consorzio dei Navigli Christian Migliorati. Dai dati forniti dal sistema O.R.So di ARPA Lombardia e rielaborati da Legambiente, emerge che nel 2023 la produzione complessiva dei rifiuti urbani in Lombardia è stata di 4.714.739 tonnellate, con un aumento del 2,1% rispetto al 2022. A questo aumento dei rifiuti come dato assoluto, corrisponde però anche una maggiore separazione delle varie frazioni. Infatti, la raccolta differenziata in Regione si assesta al 73,8%, in aumento rispetto al 73,2% del 2022. In regione oltre trecento comuni non raggiungono nemmeno l’obiettivo europeo del 65% della Raccolta Differenziata previsto al 2020, spesso disattendendo la raccolta della frazione organica e quella dei tessili prevista a partire dal 2022 per tutti i comuni. «Ecoforum è l’evento che ogni anno fa il punto con le imprese delle filiere del riciclo, le aziende di gestione dei rifiuti e le amministrazioni comunali sull’economia circolare in Lombardia. – afferma il presidente del Consorzio dei Navigli Carlo Ferrè – Nell’elenco dei Comuni Rifiuti Free pubblicato nel dossier 2024 rientrano 11 nostri Comuni che sono stati premiati con un certificato. Si rileva che tra questi ci sono, sia il più piccolo Nosate con 644 abitanti, sia il più grande Corbetta con 18.934 abitanti, entrambi con una raccolta differenziata che supera ampiamente l’80%. Questi risultati si ottengono attraverso una buona gestione integrata dei rifiuti, a cui collaborano tutti a partire dai singoli cittadini di ogni Comune. Ognuno fa la sua parte per contribuire alla riduzione dei rifiuti, rispettare l’ambiente e migliorare gli standard di qualità della vita nei territori di riferimento. In questo senso, il Consorzio dei Navigli, organizza anche progetti di educazione ambientale nelle scuole coinvolgendo ogni anno migliaia di studenti, come l’ultimo ancora in corso che riguarda l’inquinamento prodotto dall’industria tessile». I Soci privati, che detengono il 30% del capitale sociale e che, con i propri servizi operativi hanno contribuito in maniera decisiva al conseguimento del prestigioso risultato, sono Idealservice Soc. Coop. di Udine, Spazio Aperto Soc. Coop. Sociale di Milano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!