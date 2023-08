Legnano: via XXIX Maggio chiusa al traffico

Venerdì 11 agosto (8.00 – 12.00), via XXIX Maggio sarà chiusa al traffico a partire dall'incrocio con via Pasubio per consentire i lavori di taglio e potatura di alberi nel Comune di Castellanza.

Nella mattinata di venerdì 11 agosto (8.00 – 12.00), via XXIX Maggio sarà chiusa al traffico a partire dall'incrocio con via Pasubio per consentire i lavori di taglio e potatura di alberi nel Comune di Castellanza. I veicoli diretti a Castellanza potranno raggiungerla o voltando a sinistra e ricongiungendosi tramite via Montelungo con via per Busto o girando a destra e, da via Micca, scendendo in via San Martino, via Roma e via Bellingera. I lavori, quindi l'interruzione di via XXIX Maggio, potrebbero protrarsi nel pomeriggio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!