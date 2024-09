Legnano: al via i lavori

Prenderà il via lunedì 16 il primo dei quattro lotti di lavori finalizzati alla connessione della centrale di Teleriscaldamento di AMGA al termovalorizzatore di Borsano gestito da Neutalia.

Questo primo lotto interesserà esclusivamente l’abitato di Legnano e, nello specifico, le vie Ciro Menotti, della Pace e il tratto di via Novara che si snoda dalla rotonda di via della Pace e quella successiva, in direzione ospedale nuovo.

L’intervento consiste nella posa di due tubazioni coibentate (diametro interno 300 mm), che veicoleranno l’acqua in andata (direzione Borsano-Legnano) ad una temperatura di 90° e quella in ritorno (direzione Legnano-Borsano ad una temperatura inferiore (60° circa). Questo primo tratto sarà lungo 1200 metri circa e comporterà uno scavo della profondità di un metro e mezzo sotto la sede stradale. La durata dell’intervento è stimata in 150 giorni.

Data la complessità dei lavori, questo primo lotto d’interventi si articolerà in tre step, il primo dei quali vedrà gli operai al lavoro nel tratto di via Menotti compreso tra l’intersezione con via delle Azalee e quella con via della Pace: come indicato dai cartelli posizionati questa mattina, tale tratto sarà chiuso al traffico veicolare a partire, appunto, da lunedì 16 settembre. Ciò significa che non sarà possibile lasciare i mezzi in sosta, né transitarvi. La possibilità di accesso sarà concessa solo ai residenti e ai mezzi di soccorso.

Chiusa anche via Renzo Vignati, in corrispondenza dell’intersezione con via Menotti. Sarà possibile utilizzare, in alternativa, le vie Bottini e Nazario Sauro. Per tutta la durata dei lavori la fermata dell’autobus della linea A attualmente posizionata all’incrocio tra via Menotti e via della Pace sarà spostata all’incrocio tra via della Pace e via Nazario Sauro.

Tornando all’intervento che prenderà il via da lunedì, come si diceva, si tratta del primo step facente parte del primo lotto: sarà premura della nostra azienda e del Comune di Legnano informare i cittadini in merito agli step successivi e alle modifiche che gli stessi comporteranno per la viabilità.

