Variazione raccolta rifiuti

Conoscere le variazioni delle attività di raccolta nei giorni di festa significa evitare di commettere errori.

Conoscere le variazioni delle attività di raccolta nei giorni di festa significa evitare di commettere errori che andrebbero inevitabilmente a deturpare il decoro delle città. Ecco, dunque, il calendario da seguire.

Lunedì 21 aprile – festività di Pasquetta

Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago- Nessun servizio. Le raccolte previste per lunedì 21 saranno posticipate a martedì 22, insieme a quelle già in calendario per tale giornata. Ai cittadini si raccomanda, pertanto, di esporre i rifiuti la sera di Pasqua, non prima.

Buscate- nonostante la festività, operatori regolarmente in servizio per la raccolta dell’umido

Castellanza- operatori in servizio per la raccolta di plastica e vetro

Rescaldina- servizi regolari con la raccolta dell’umido e degli sfalci vegetali

Robecchetto con Induno – operatori regolarmente in servizio per la raccolta di rifiuti indifferenziati, umido e plastica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!