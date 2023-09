Si intitola 'Puliamo il Mondo. Viviamo il Parco Alto Milanese', l'iniziativa in programma domenica 24 settembre.

Si intitola 'Puliamo il Mondo. Viviamo il Parco Alto Milanese', l'iniziativa in programma domenica 24 settembre. Alle 9.30 ritrovo presso l'azienda agricola 'La Frisona' di Busto Arsizio e alle 11.30 ritorno a 'La Cascinetta' e té caldo offerto dalla 'Bottega Agricola'. Nel pomeriggio, a 'La Baitina' (ingresso al parco da Castellanza, via Azimonti; ingresso da Legnano, via Pace), quindi alle 14.30 'Puliamo il Mondo' (bambini) e alle 15.30 passeggiata nel Parco Alto Milanese con l'esperto naturalista Pietro Leotta di Prociv, in collaborazione con 'La palestra a cielo aperto'. Ancora, laboratorio creativo manuale 'La Grande Tela', spettacolo per bambini e bambine 'C'era una volta il mondo - La foresta pluviale' e presentazione del libro 'Selino l'ecofolletto' di Paol Maria Castiglioni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!