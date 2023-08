'La via degli artisti': iscrizioni aperte.

Bernate Ticino - In occasione del Settembre Bernatese anche quest'anno sarà possibile partecipare all'iniziativa denominata "La via degli artisti", un'esposizione di artigianato prevista per domenica 10 settembre 2023.

In occasione del Settembre Bernatese anche quest'anno sarà possibile partecipare all'iniziativa denominata "La via degli artisti", un'esposizione di artigianato prevista per domenica 10 settembre 2023 nella suggestiva cornice del parco urbano che collega il Naviglio Grande al Palazzo Visconteo ed alla Canonica Lateranense. L’iniziativa è riservata alle persone che espongono oggetti da loro creati, elaborati, decorati o comunque prodotti artigianalmente e non in serie; che svolgono attività creativa in modo occasionale, saltuario e amatoriale. La manifestazione si svolgerà all’aperto nell’area antistante la Canonica nella giornata di domenica 10 settembre 2023 dalle ore 9.00 alle ore 19.00. L'istanza di iscrizione ed il modulo recante le condizioni ed i requisiti di partecipazione dovranno essere inviati al Comune entro il 1°settembre 2023. SUl sito comunale tutte le informazioni e le modalità di iscrizione.

