Alla scoperta dei presepi

Domenica 15 dicembre, il paese di Casate si è animato con un evento speciale, che ha visto le sue vie diventare un vero e proprio percorso da scoprire.

L’iniziativa “Passeggiata tra i Presepi” a Casate Ticino ha dato vita a un’atmosfera unica, dove la magia del Natale si intreccia con la creatività e il senso di comunità. L’evento, alla sua prima edizione, ha invitato i cittadini a esprimere lo spirito natalizio attraverso la realizzazione di presepi esposti all’esterno delle loro abitazioni, trasformando le vie del paese in un affascinante itinerario tra tradizione e fede. Domenica 15 dicembre, il paese si è animato con un evento speciale, che ha visto le sue vie diventare un vero e proprio percorso da scoprire. Presso il punto ristoro, i partecipanti hanno potuto ritirare una mappa che indicava le case allestite e dare così il via alla passeggiata tra i presepi. A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza è stata la “Caccia alla stella”, un gioco ideato per grandi e piccoli, alla ricerca dei presepi nascosti nei diversi angoli del paese. L’evento proseguirà fino al 27 dicembre, con la passeggiata serale. Sotto il cielo stellato, le luci soffuse dei presepi e l’atmosfera avvolgente della notte permetteranno di apprezzare ancor più la bellezza delle creazioni esposte. Una tradizione che, già dalla sua prima edizione, promette di diventare un appuntamento immancabile per gli anni a venire.

