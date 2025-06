Gli abiti da sposa sfilano a Casate

In passerella trentasei modelle hanno sfilato indossando settantacinque abiti da sposa originali, datati dagli anni ’50 ai primi anni 2000, offrendo al pubblico un viaggio affascinante nel tempo, tra mode, stili e ricordi familiari.

Una serata carica di emozioni, ricordi e bellezza ha illuminato Casate in occasione della terza edizione della sfilata di abiti da sposa, organizzata dal gruppo ‘Tra da num s’intendum’. Dopo le prime due edizioni, andate in scena nel 1995 e nel 2006, l’evento è tornato con rinnovato entusiasmo, frutto di mesi di lavoro e preparazione iniziati lo scorso autunno. In passerella trentasei modelle hanno sfilato indossando settantacinque abiti da sposa originali, datati dagli anni ’50 ai primi anni 2000, offrendo al pubblico un viaggio affascinante nel tempo, tra mode, stili e ricordi familiari. Cuore dell’evento è stata la grande partecipazione dietro le quinte: sono infatti oltre cento le persone che hanno collaborato a titolo gratuito, mettendo a disposizione tempo, competenze e passione. Un mosaico di impegno e solidarietà che ha reso possibile la riuscita dell’evento. Il gruppo Tra da num s’intendum, nato proprio nel 1995, ha come obiettivo quello di valorizzare gli aspetti storici, culturali e tradizionali di Casate, creando occasioni di incontro e memoria condivisa. La regia dell’evento è stata a cura di Marco Ranzini, che ha coordinato con grande professionalità la parte organizzativa e tecnica della serata, e a Emilia Garavaglia, figura fondamentale per il reperimento degli sponsor e per la gestione delle risorse economiche e logistiche, senza la quale l’evento non avrebbe avuto la stessa portata. L’auspicio è che la serata rimanga un ricordo speciale per tutti coloro che vi hanno partecipato, e che possa essere solo uno dei tanti appuntamenti futuri in cui la comunità continuerà a ritrovarsi e a crescere insieme.

