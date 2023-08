La Polizia locale del Comando Intercomunale di Castano Primo e Nosate congiuntamente a quella di Buscate nelle settimane scorse ha incontrato i bambini del centro estivo buscatese.

I bambini del centro estivo di Buscate incontrano gli agenti della Polizia locale di Castano Primo e quella di Buscate. La Polizia locale del Comando Intercomunale di Castano Primo e Nosate congiuntamente a quella di Buscate nelle settimane scorse ha incontrato i bambini del centro estivo buscatese. L’attività, è stata rivolta ai bambini della scuola dell'infanzia e dei primi anni della scuola primaria, promossa dal Comune di Buscate in collaborazione con Azienda Sociale e gestito dall'ATI tra le cooperative Sociali Serena e Albatros. Il tema di quest'anno è "Lasciateci in pace", indicativo del periodo storico che stiamo vivendo, caratterizzato da eventi di guerra che attivano pensieri profondi sulle modalità di relazione tra popoli, ma che suscitano anche riflessioni all’interno del contesto di vita quotidiano e la necessità di sperimentare la pace diventa fulcro delle esperienze proposte ai bambini. In questa cornice si snodano le settimane del CRE, che quest'anno è attivo per tutto il mese di luglio, proponendo esperienze, laboratori, giochi che trasformino la guerra in una risorsa di pace. Sono proposte diverse attività esperienziali: manipolative, artistiche, musicali, teatrali che promuovono e sviluppano l'individuo all'interno di un contesto relazionale di gruppo. Sono state inoltre attivate diverse collaborazioni con le realtà e gli enti attivi sul territorio in particolare la Croce Azzurra di Buscate, la Polizia locale di Castano Primo e Buscate, la Protezione Civile di Buscate e i Vigili del Fuoco d'Inveruno. Il Centro Estivo è quindi, un'agenzia educativa e formativa che, incontrando le esigenze lavorative delle famiglie, offre uno spazio di vita e di apprendimento di dinamiche relazionali, di crescita personale di divertimento consapevole.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!