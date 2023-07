Distretto del Commercio, i risultati

Dopo la chiusura del bando per il 'Distretto del Commercio Alto Milanese' sono state individuate le attività cui assegnare il contributo: saranno 52, per un finanziamento medio di oltre 3800€.

Il progetto del ‘Distretto del Commercio Alto Milanese’ continua. I dati relativi alle domande presentate raccontano di un’ottima adesione, e confermano la disponibilità del contributo fino a 5000€ a quasi tutte le imprese che si sono candidate.

In tutto, le richieste sono state 60, di cui 6 (il 10%) non ammissibili e 2 (il 3,3%) prive di copertura residua. Saranno quindi 52 i contributi totali che verranno elargiti, per un totale di 200.000€, a fronte di un investimento totale da parte delle imprese di oltre 623.000€. Il bando, infatti, prevedeva risorse che potessero finanziare fino alla metà dei costi sostenuti dalle aziende per interventi di miglioria, e comunque entro la soglia di 5000€. In media, le aziende hanno preventivato investimenti per 11.983€, ed il contributo medio elargito sarà di 3.846€.

La distribuzione territoriale dei finanziamenti vede più numerose le attività di Inveruno (18, il 35% del totale), di seguito quelle di Cuggiono (13, il 25%), di Magnago (7, il 13%), Buscate (6, l’11%), Bernate Ticino e Arconate (4 per entrambe, l’8%). Per ciascun paese, i contributi totali ammonteranno a: 68.839€ (il 34% del totale) per Inveruno, 57.724€ (il 29%) per Cuggiono, 28.212€ (il 14%) per Magnago, 19.140€ (il 10%) per Bernate Ticino, 16.562€ (l’8%) per Buscate e 9.519€ (il 5%) per Arconate.

Tra le attività i cui interventi verranno finanziati si collocano quasi in ugual numero bar e ristoranti (16), esercizi commerciali (15) e aziende di servizi (14), meno numerose invece le attività legate alla cura personale (parrucchieri ed estetisti, 7 in totale).

Una volta individuate le aziende cui assegnare il contributo, il progetto del Distretto del Commercio prevede anche la realizzazione di un marketplace digitale che possa funzionare da Hub digitale di riferimento per ciascuna attività, dove condividere informazioni utili su di sé e sui propri prodotti.

