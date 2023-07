Sfida con il 'Cuore'

Ex ciclisti contro le 'Vecchie Glorie' dell'Accademia BMV, con Cristian Stellini: pronti a scendere in campo per la 'Partita del Cuore'.

Ex ciclisti contro le 'Vecchie Glorie' dell'Accademia BMV, con Cristian Stellini: pronti a scendere in campo per la 'Partita del Cuore'. Fischio d'inizio, allora, sabato 15 luglio al campo sportivo di via Azalee a Vanzaghello; alle 17 ecco la posa della targa in ricordo di Gianfranco Gementi e Francesco Vitali, quindi alle 17.30 si darà il via alla partita. L'ingresso a donazione andrà a favore della Croce Azzurra di Buscate e della Croce Azzurra Ticinia Onlus. Per tuttla serata, inoltre, sarà attivo il servizio ristoro (prenotazione tavoli al 393/6895595).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!