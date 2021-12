Accademia BMV: "Grazie Croce Azzurra"

L'iniziativa dell'Accademia BMV: invece di realizzare i gadget per i tesserati, ha deciso di devolvere una cifra alla Croce Azzurra di Buscate. "Un aiuto a chi ci aiuta".

Gadget di Natale per tutti i tesserati: non per quest'anno, perché si è deciso di devolvere qualcosa alla Croce Azzurra e, allo stesso tempo, ecco anche una piccola raccolta, coinvolgendo i giovani atleti, le famiglie e tutti coloro che volessero dare il proprio contributo. "Diamo una mano a chi ci aiuta ogni giorno e che, a sua volta, sta vicino alle persone che hanno più bisogno", una voce e un coro unanime, alla fine, quello che si è levato dall'Accademia BMV e, così, subito, dalle parole si è passati ai fatti. "Veniamo da un periodo molto particolare - spiega il presidente Nicodemo Filippelli - Le continue ripercussioni che la pandemia ha prodotto sono state recepite e in parte superate grazie all'enorme sostegno messo in campo da molti gruppi di volontari. Uomini e donne che non si sono mai tirati indietro. Quindi, quando come società è stato il momento di scegliere il 'pensiero' da fare ai nostri iscritti, un sengo tangebile che simboleggiasse il nostro grazie a ognuno di loro, proprio mentre ci confrontavamo è arrivata l'idea, condivisa a pieno da tutti e alimentata, in modo particolare, dal ricordo delle recenti e bellissime iniziative realizzate proprio assieme a questa realtà". Appunto la Croce Azzurra di Buscate, alla quale far sentire il sostegno. "La decisione è stata di devolverle una cifra, significativa per le nostre risorse - continua Filippelli - Un atto doveroso per un gruppo che, quotidianamente, è a fianco della comunità". Ma non è finita qui, perché si è pensato, inoltre, di promuovere un'ulteriore raccolta, coinvolgendo i piccoli tesserati e le famiglie "Per far capire ai più giovani quale importanza rivestono i loro piccoli risparmi quando messi assieme formano un supporto significativo per le persone, purtroppo, deboli, fragili e che si trovano in situazioni di difficoltà; le stesse per le quali, ogni giorno, la Croce Azzurra è in prima linea - conclude il presidente - Semplici gesti che, però, se uniti, possono diventare un fondamentale tassello".

