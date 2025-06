Cantieri a Castellanza: modifiche alla viabilità su A/8 e via Lampugnani

Una serie di interventi stradali a partire da domenica 22 giugno per riqualificare l’ingresso autostradale e via Lampugnani.

Castellanza si prepara a una serie di interventi stradali che comporteranno modifiche significative alla circolazione. A partire da domenica 22 giugno inizieranno i lavori per la riqualificazione della rampa d’accesso all’autostrada A8 in direzione Milano. Gli interventi, pianificati in due fasi distinte, comporteranno chiusure temporanee e deviazioni del traffico.

Il cantiere prevede due fasi. La prima si svolgerà tra il 22 e il 25 giugno, esclusivamente in orario notturno (dalle 21 alle 5 del mattino). In questo periodo saranno chiusi sia l’accesso autostradale di Castellanza in direzione Milano sia la corsia di marcia verso Rescaldina nell’area interessata dai lavori.

A seguire, dal 25 giugno al 27 luglio, i lavori proseguiranno con la chiusura totale della rampa d’accesso all’A8. Sarà vietata la circolazione e la sosta – con rimozione forzata – nelle zone coinvolte dagli interventi. Gli automobilisti diretti a Milano dovranno seguire la deviazione lungo il Sempione in direzione viale Cadorna, per poi accedere all’autostrada attraverso lo svincolo di Legnano.

Un secondo cantiere interesserà anche via Lampugnani da lunedì 23 a venerdì 27 giugno per interventi alla rete del gas. Durante questo periodo, la corsia in direzione centro città sarà chiusa al traffico. La viabilità sarà garantita solo nella corsia opposta, in direzione corso Sempione. Nonostante le modifiche alla circolazione, saranno comunque assicurate le fermate degli autobus in via Lampugnani e Largo Tosi.

