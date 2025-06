Arconate: annunciati i super ospiti della Patronale

Annunciati dal Comune di Arconate i nomi dei super ospiti della Festa Patronale.

Arconate si prepara a vivere una serata indimenticabile in occasione della tradizionale Festa Patronale, che si terrà lunedì 28 luglio 2025 in Piazza della Libertà. Il Comune ha annunciato proprio oggi i nomi degli ospiti speciali protagonisti dell’evento: Marco Carta e Sarah Toscano, due volti noti del panorama musicale italiano, saranno i protagonisti assoluti della serata. Il cantante sardo Marco Carta, vincitore di “Amici” e del Festival di Sanremo, salirà sul palco con il suo repertorio di successi che hanno segnato più di un decennio di carriera. Accanto a lui, la giovane promessa Sarah Toscano, reduce dal successo del suo Summer Tour 2025, porterà la sua energia e uno show dal forte impatto scenico, accompagnata da un corpo di ballo tutto in stile urban-sportivo. Aa aprire la serata saranno Niveo e Crytical, direttamente dalla celebre scuola di "Amici", che scalderanno il pubblico con le loro performance coinvolgenti. L’appuntamento è fissato per le ore 21:30, nella centralissima Piazza della Libertà di Arconate. Una grande occasione per vivere insieme musica, spettacolo e comunità, in una delle notti più attese dell’estate arconatese.

