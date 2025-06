Un agente della Polizia Locale salva un uomo in arresto cardiaco a Bareggio.

Un gesto di prontezza e grande professionalità ha evitato la tragedia a Bareggio, dove un agente della Polizia Locale è intervenuto in maniera decisiva per salvare la vita a un uomo colpito da un arresto cardiaco. Protagonista dell’episodio è Cesare Ottaviani, che ha soccorso un 57enne di Sedriano nel pomeriggio di martedì 10 giugno, all’uscita del Penny Market.

L’uomo si è improvvisamente accasciato al suolo, privo di sensi, subito dopo aver fatto la spesa. Alla segnalazione è intervenuta rapidamente la pattuglia della Polizia Locale, con Cesare Ottaviani e Antonio Di Guglielmo. La prontezza dell’agente Ottaviani si è rivelata decisiva: in attesa dell’arrivo dell’automedica ha praticato per circa un quarto d’ora il massaggio cardiaco.

Un intervento tempestivo che ha permesso di tenere in vita il paziente, ora ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni in miglioramento.

Ottaviani ha commentato l’episodio con tanta umiltà: “Non chiamatemi eroe, ho solo fatto il mio lavoro”.

Il gesto non è però passato inosservato e ha suscitato grande ammirazione da parte dell’amministrazione comunale. Il sindaco di Bareggio, Linda Colombo, ha dichiarato: “A nome di tutta la cittadinanza, complimenti all’agente Ottaviani per il sangue freddo e la professionalità che ha dimostrato riuscendo a salvare la vita di una persona e al collega Di Guglielmo che ha gestito con lui una situazione di grave emergenza. Quanto accaduto conferma ancora una volta l’importanza della formazione e dei corsi di primo soccorso che vengono organizzati anche sul nostro territorio”.

Sono intervenuti poi anche il comandante della Polizia Locale, Riccardo Milianti, che ha voluto esprimere la sua gratitudine e Roberto Lonati, vicesindaco e assessore alla sicurezza, che si è espresso in favore di una nota di merito ufficiale per l’agente Ottaviani.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!