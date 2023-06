Tersicore Danza in scena con le emozioni

Venerdì 9 e sabato 10 giugno presso l’Auditorium Paccagnini di Castano Primo si sono svolte due serate "emozionanti" dove le allieve e gli allievi della scuola Tersicore Danza hanno portato in scena lo spettacolo ‘DanziAmo le Emozioni’.

Le allieve e gli allievi della scuola Tersicore Danza hanno portato in scena non un semplice spettacolo, ma un momento dove a far da fil rouge sono state le emozioni. ‘DanziAmo le Emozioni’ è infatti il titolo scelto dal direttore artistico Alessio Cattaneo, che con la sua voce ha introdotto gli ospiti alla magia. “...che cosa sono le emozioni? Sono la linfa vitale della nostra esistenza che ci rende ricchi e coraggiosi. Sono la nostra bussola interna, che ci guida a capire le nostre necessità.

Tutte le emozioni sono indispensabili…i corpi danzeranno ed esprimeranno tutte le emozioni”.

Il tema scelto ha avuto un filo conduttore che si è intersecato alla perfezione tra musiche, coreografie e video studiati ad hoc! Tra le emozioni provate non è mancata la commozione del pubblico. Ringraziamento speciale alle maestre Barbara, Beatrice, Elena, Veronica e Sara nonché al direttore artistico Alessio Cattaneo.

