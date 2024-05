Sport e musica in Tenso

Quando lo sport incontra la musica. Appuntamento, allora, il prossimo 11 maggio in tensostruttura a Castano con il concerto del 'Coro Divertimento Vocale' di Gallarate, organizzato dalla Virtus M.d.P.

Quando lo sport incontra la musica. Appuntamento, allora, il prossimo 11 maggio in tensostruttura a Castano con il concerto del 'Coro Divertimento Vocale' di Gallarate, organizzato dalla Virtus M.d.P. "Questa iniziativa sarà l’occasione per contribuire alla raccolta fondi per riqualificare gli spazi di gioco oratoriani, oltre che un momento gioioso di comunità scrivono - Il Coro Divertimento Vocale, fondato nel 1996 dal maestro Carlo Morandi, è una realtà di musica corale gallaratese, che con i suoi 150 elementi ed una band è oggi uno dei più numerosi d’Italia. E’ composto da persone che nella vita si occupano di altro, ma che sono unite dalla passione per la musica ed il canto ed è anche e soprattutto impegnato nell’attività sociale, poiché sostiene con larga parte dei propri eventi, associazioni e onlus territoriali nella raccolta di fondi e nella diffusione del proprio messaggio benefico. Nel 2019, inoltre, ha partecipato al programma televisivo 'Italia’s got talent', arrivando in finale".

