Verso le Olimpiadi...con la SOI

SOI Sprint, questo il nome dell’appuntamento che si terrà nel pomeriggio di sabato 6 aprile dalle 14.30 presso il campo sportivo comunale di Castano Primo, inserito nel calendario diffuso di attività ed eventi di Italia dei Giochi. Questo progetto, in collaborazione con il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), incoraggia, promuove e coordina iniziative a tema sportivo in tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di avvicinarsi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 e diffonderne l’entusiasmo. SOI con Italia dei Giochi intende sin da oggi far vivere alla comunità le emozioni uniche delle Olimpiadi e diventare promotrice di socialità, educazione e crescita attraverso lo sport grazie alla condivisione dei valori Olimpici e Paralimpici. SOI Sprint è il primo progetto pensato e organizzato dalla società sportiva inverunese ad aderire al programma di Italia dei Giochi, oltre a voler diventare un appuntamento fisso primaverile tra i meeting di atletica. Quest’anno le discipline in cui si metteranno alla prova gli atleti, provenienti da tutta la Lombardia e non solo, saranno su distanze considerate “spurie” per l’atletica vale a dire: 80 metri, 150 metri, 300 metri, 1.000 metri e staffetta svedese (100-200-300 e 400 metri). Questo meeting sarà uno dei primi appuntamenti a livello nazionale della stagione outodoor, un modo per testare i muscoli degli atleti allenati durante l’inverno. “SOI Inveruno è sempre più il punto di riferimento dell’Altomilanese non solo per basket e volley, ma anche per l’atletica – afferma il Presidente Luca Crespi - L’ingresso nel progetto Italia dei Giochi con SOI Sprint è un altro step verso la nostra crescita anche attraverso la condivisione di valori olimpici e paralimpici che ci accomunano”.

