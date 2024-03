Grandi successi per Arca Sporting Club

Arca Sporting Club, associazione sportiva di Castano Primo, ha incentrato la sua attività sulla ginnastica artistica e attività di fitness per adulti. Grazie alla crescita ed espansione del settore ginnastica, quest’anno Arca ha ampliato le sue sedi a Robecchetto con Induno e ad oggi conta circa 160 atleti.

Arca Sporting Club, associazione sportiva di Castano Primo, ha incentrato la sua attività sulla ginnastica artistica e attività di fitness per adulti. Grazie alla crescita ed espansione del settore ginnastica, quest’anno Arca ha ampliato le sue sedi a Robecchetto con Induno e ad oggi conta circa 160 atleti. Non sono mancati poi i grandi risultati ottenuti a partire dalla squadra agonistica che lo scorso dicembre ha ottenuto cinque argenti e un bronzo nella terza edizione del Trofeo Sacchi. A gennaio, all’esordio ufficiale nelle competizioni della Federazione Ginnastica d’Italia, Ferrario Alice conquista la medaglia d’oro nel concorso generale della categoria LB3 allieve e Ferrario Claudia e Cannone Sofia conquistano rispettivamente la medaglia d’oro e la medaglia d’argento nel concorso generale per la categoria LB3 senior. Le atlete Anaya Angulo Layla, Cannone Sofia, Ferrario Alice, Ferrario Claudia, Iacobacci Stella e Mazzucco Diletta sono riuscite a conquistare degli ottimi piazzamenti nella seconda prova individuale del Campionato Regionale CSEN Cup. “La soddisfazione più grande – afferma il presidente Valeria Taccini - arriva con Layla e il suo doppio successo nella categoria esordienti. Al termine di una prestazione pressoché perfetta, confeziona l’altissimo totale di 44.00 ai tre attrezzi, che le permette di conquistare sia il gradino più alto di podio per la gara di giornata, sia il titolo di campionessa regionale 2024. Stacca così il pass per la finale nazionale che si terrà a Cesenatico nel mese di maggio”.

Con la gara associativa Arca Cup tutti gli atleti dei corsi di formativa, dai piccolissimi della baby gym ai più grandi della F3, sono scesi in campo per misurarsi con i loro esercizi individuali agli attrezzi, di fronte ad una giuria che ha valutato con attenzione tutte le loro esecuzioni.

Tra i prossimi appuntamenti in calendario non può certo mancare l’ormai tradizionale saggio di fine anno che per il 2023/2024 avrà come tema ‘Le Olimpiadi’, la finale nazionale CSEN a Cesenatico e la finale nazionale FGI alla ginnastica in festa di Rimini nel mese di Giugno.

Grande soddisfazione del presidente Valeria Taccini, che insieme allo staff Arca si dedica costantemente alla cura di una società sempre più in crescita e in espansione sul territorio

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!