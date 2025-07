Il Legnano Check Point al Rugby Sound

Test gratuiti per HIV ed Epatite C organizzati dal Legnano Check Point nella serata di concerti di venerdì 11 luglio.

L’attività del Legnano Check Point non si ferma con l’estate: domani sera sarà infatti presente al Rugby Sound Festival, in occasione della serata Deejay Time, per offrire test gratuiti e anonimi per HIV e HCV (Epatite C). Questa iniziativa si inserisce nel programma di uscite territoriali promosse dal progetto Legnano Fast Track Cities, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui comportamenti a rischio e promuovere l’accesso ai servizi di prevenzione e cura.

Il team è composto da operatori della cooperativa Albatros, volontari della Croce Rossa Italiana, nello specifico della sezione di Legnano, e personale medico e infermieristico del reparto di malattie infettive dell’ASST Ovest Milanese. I volontari saranno operativi nei pressi delle postazioni della Croce Rossa e della Protezione civile “Alberto da Giussano”.

L’iniziativa segue altri due esperimenti di successo: il Venegoni Summer Test del 27 giugno, che ha interessato la zona a traffico limitato di via Venegoni con musica e performance di writing e ha visto circa quaranta persone sottoporsi al test, e la serata del 4 luglio al Rugby Sound, con il concerto di Punkreas, Derozer e Bambole di Pezza.

Le due tappe al festival sull’isola del Castello sono state scelte strategicamente in base al target di pubblico, in particolare le persone tra i 45 e i 60 anni, una fascia che tende meno frequentemente a sottoporsi a test di screening.

Segnaliamo che il Legnano Check Point è attivo dal novembre 2023 come parte del progetto “Legnano Fast Track Cities”, coordinato dalla cooperativa Albatros in collaborazione con il Comune di Legnano, ASST Ovest Milanese e la Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione. L’iniziativa è finanziata dalla Regione Lombardia e dai Fondi Sociali Europei.

I test offerti sono anonimi, gratuiti e l’esito viene fornito in circa venti minuti. Il Check Point fisso, situato in piazza Butti, è aperto il martedì dalle 17.00 alle 22.00 e il giovedì dalle 16.30 alle 18.30. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 338 6252065 o scrivere all’indirizzo email umg [at] coopalbatros [dot] org.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!