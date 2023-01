Distretto: i primi fondi

400 mila euro sono i soldi destinati alle opere in conto capitale presentate a progetto da ogni Comune per la riqualificazione di realtà del proprio paese; 200 mila euro sono i finanziamenti destinati alle imprese.

Il Comune di Inveruno è capofila, insieme ai Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono e Magnago, del Distretto del Commercio dell’Alto Milanese. Nell’ultimo Consiglio Comunale è stata ratificata la cifra di 630 mila euro, ricevuti da Regione Lombardia, per il progetto presentato proprio in quest’ambito. “Nella fattispecie, 400 mila euro sono i soldi destinati alle opere in conto capitale presentate a progetto da ogni Comune per la riqualificazione di realtà del proprio paese; 200 mila euro sono i finanziamenti destinati alle imprese. Per questo, a marzo verrà aperto il bando cui ogni azienda potrà partecipare entro inizio maggio, presentando apposite fatture o ricevute, sulle quali potranno recuperare il 50%. Mentre 30 mila euro sono i fondi destinati alle spese correnti da sostenere per promuovere e mandare avanti il progetto. Per quanto riguarda Inveruno, il nostro progetto riguarda la riqualificazione del Parco Comunale adiacente alla zona mercatale. Il preventivo è di circa 100 mila euro: di questi, 75 mila circa dovrebbero essere coperti dal bando ottenuto come Distretto del Commercio; i restanti 25 mila andranno coperti con fondi comunali. Tutti i progetti – del nostro Comune e degli altri – andranno rendicontati ed eseguiti entro il 2024”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!