Una pedalata per la Pace

Domenica 25 maggio si svolgerà la 41esima edizione di Bicipace, la grande pedalata pacifista e ambientalista che da più di quattro decenni unisce decine di comuni.

Torna anche quest’anno una delle manifestazioni più longeve e partecipate del territorio: domenica 25 maggio si svolgerà la 41esima edizione di Bicipace, la grande pedalata pacifista e ambientalista che da più di quattro decenni unisce decine di comuni della Lombardia e del Piemonte sotto il segno della mobilità sostenibile, della giustizia ambientale e del disarmo.

Un evento corale che coinvolge oltre 40 località, con partenze distribuite tra le province di Milano, Varese, Novara e Monza-Brianza, e un unico arrivo alla Colonia Fluviale di Turbigo, sulle sponde del fiume Ticino. Qui, come da tradizione, i ciclisti troveranno un momento conviviale con pranzo, musica dal vivo, animazioni e riflessioni sui temi della pace e della sostenibilità.

Migliaia di biciclette, una sola direzione: la pace

Sono attese oltre 1500 persone, provenienti da tutti i punti della mappa, per un'iniziativa che è molto più di una semplice pedalata. «La bicicletta è veicolo di pace», spiegano i promotori: “riduce il consumo energetico, limita l’occupazione di suolo, aumenta la sicurezza e l’inclusione nello spazio urbano, e migliora il benessere fisico e psicologico delle persone”.

Quest’anno il messaggio assume una valenza ancora più forte: “La pace non è mai armata”, affermano con decisione gli organizzatori. In un momento storico segnato da tensioni e conflitti globali, Bicipace si propone come strumento simbolico di disarmo e dialogo: «Domenica 25 le nostre ruote non saranno silenziose ma diranno parole di pace!».

La denuncia: “Il suolo vola via”

Accanto al messaggio pacifista, anche una forte denuncia ambientale. Al centro dell’attenzione la questione del consumo di suolo, legato in particolare alla diffusione incontrollata di poli logistici e centri commerciali: «Solo in Lombardia, negli ultimi 25 anni sono stati consumati oltre duemila ettari di suolo – sottolineano gli organizzatori – a un ritmo di oltre duemila metri quadri al giorno».

Un dato preoccupante che si riflette anche nella realtà locale, con sempre più comuni stretti tra capannoni e strade asfaltate, mentre diminuiscono gli investimenti sul trasporto pubblico e sulle aree verdi. «Serve un modello di sviluppo che rimetta al centro le persone, la dignità del lavoro e la salute dei territori», è l’appello della rete promotrice.

Un'iniziativa condivisa da tutto il territorio

L’evento è organizzato da Legambiente insieme a numerose realtà locali, con il patrocinio di più di 40 comuni. Ogni paese avrà un punto di partenza e un orario di ritrovo, come riportato nella coloratissima mappa ufficiale. Dalle grandi città come Legnano, Gallarate, Busto Arsizio e Rho, fino ai piccoli comuni come Malvaglio, Pernate o Cuggiono, sarà una vera festa itinerante che attraverserà il territorio con un messaggio di speranza e cambiamento.

E in caso di pioggia? Niente paura: tutti alla Colonia Fluviale per un “pranzo di consolazione”, perché lo spirito di Bicipace, anche sotto le nuvole, non si spegne.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!