Dal connubio perfetto tra due professioni, quella dell’insegnante e dell’accompagnatrice turistica, è nata l’Associazione Culturale ‘Avventure Bilingui’ grazie all’ingegno, al coraggio e alla forza di volontà della fondatrice, Elena Mauri.

Mission principale è quella di promuovere la conoscenza di lingue e culture diverse soprattutto attraverso il bilinguismo infantile e lo sviluppo precoce di una o più lingue. Dal 2014 sono tantissime le famiglie che hanno scelto di affidare all’associazione la crescita bilingue dei propri figli. Corsi di lingua per tutte le fasce d’età, dalla Scuola dell’Infanzia fino ai corsi per adulti, l’English Summer Camp una vera e propria esperienza giornaliera interamente in lingua inglese e ancora i tanti viaggi organizzati. E poi ancora tutti gli eventi durante l’anno pensati e strutturati da Elena insieme a suoi collaboratori per incrementare sempre più le occasioni di esposizione alla lingua. Novità assoluta del 2024 è la nuova iniziativa ‘PlayGroup’, un appuntamento bisettimanale pensato per tutti i bambini che vogliono divertirsi… in lingua. Giochi, laboratori artistici, storytelling, sing a song e tante altre attività in lingua inglese!

