Pedalando insieme: "Salviamo la brughiera"

Una biciclettata da Castano fino in via Gaggio. Comuni, associazioni, enti e cittadini fianco a fianco per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente che ci circonda.

Partenza da piazza Mazzini a Castano; arrivo in via Gaggio. Il ritrovo, allora, alle 9 e poi da qui ecco che, alle 9.30, si è saliti in sella e... via. Già, perché, dopo le diverse iniziative e gli incontri portati avanti nei mesi e nelle settimane appena passate, non si sono voluti di certo fermare. 'Pedaliamo insieme per abbracciare la Brughiera', questo, infatti, il titolo dell'ultimo appuntamento che i cinque Comuni a sud di Malpensa (Castano, Nosate, Robecchetto, Turbigo e Vanzaghello), in collaborazione con il Coordinamento 'Salviamo il Ticino', l'Ecoistituto della Valle del Ticino e Legambiente e con il patrocinio del Consorzio Est Ticino Villoresi, Parco del Ticino, Unesco e Ticino Val Grande Verbano Biosphere, hanno voluto promuovere per continuare a far sentire la loro voce sul Masterplan 2035 e per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e del territorio che ci circonda. Di nuovo gli uni affianco agli altri, su un percorso di 8 chilometri circa fino appunto alla brughiera di Tornavento. "Un momento importante - hanno detto i promotori della biciclettata - Noi andiamo avanti a ribadire come l'area in questione va preservata e curata. L'attenzione da parte nostra è stata, è e sarà massima. Comuni, associazioni, enti e cittadini ci sono, adesso tocca alle istituzioni ricordarsi che esistiamo e prenderci davvero in considerazione". (Foto di Gianni Mazzenga)

PEDALIAMO INSIEME PER ABBRACCIARE LA BRUGHIERA



