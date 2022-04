Wine & Food e motori

Il 6, 7 e 8 maggio a MalpensaFiere 'Cantine & Motori', il più grande wine event del territorio. Tra gli ospiti lo chef Francesco Aquila, Prezioso e Loris Capirossi.

Wine & Food, auto e moto... mai così vicini. Anzi, vicinissimi. O meglio lo saranno i prossimi 6, 7 e 8 maggio a MalpensaFiere quando si alzerà il sipario su 'Cantine & Motori', il più grande wine event mai organizzato nel territorio e che accoglierà decine e decine di produttori vitivinicoli, birrifici artigianali e distillerie di tutta Italia, accompagnati proprio dal comparto automotive. E, allora, pronti a vivere un weekend di appuntamenti pensati per qualsiasi fascia d'età. Si comincerà, infatti, il venerdì, dalle 12, con il taglio del nastro e il tour tra gli stand delle autorità cittadine, quindi alle 14.30 spazio alle interviste condotte da Sara Negri sul main stage della fiera con Romeo Ferraris, mentre alle 16.30 si parlerà della mobilità del futuro con Leaseplan e Rent Point. Sabato, invece, le porte si apriranno alle 14, con l'intervista al responsabile dell'Harley Davidson Italia Club, che sarà presente tutto il giorno in compagnia di altri club, aspettando l'attesissimo chef Francesco Aquila (super ospite); ancora, alle 15.30, è previsto l'intervento del presidente del Club del Marketing e della Comunicazione, Danilo Arlenghi, che si soffermerà sulle ultime tendenze del Food & Wine e anticiperà la presentazione del libro 'Aforismi Ubriachi' di Miky Degni. Alle 16, poi, toccherà all'assessore a Sicurezza e Mobilità di Busto Arsizio, Salvatore Loschiavo, confrontarsi con i presenti sui progressi e sulle tecnologie applicate per il miglioramento della viabilità e del flusso del traffico in città. E, subito dopo, interverrà il responsabile del pronto intervento e ufficio CeSiS del comando della Polizia locale bustocca, Patrizio Pastore, che relazionerà sull'importanza della guida responsabile e sulle conseguenze dell'abuso di alcol, mostrando alcune indicazioni e dati utili ad avere una buona consapevolezza e percezione della sicurezza al volante (da sottlineare, inoltre, anche il percorso di educazione stradale, all'interno dell'evento e a cui il pubblico potrà partecipare attivamente domenica dalle 16). Ma la giornata non è finita qui, visto che si andrà avanti con altre interviste ai protagonisti delle diverse Masterclass curate dagli espositori e con gli interventi del responsabile commerciale dell'azienda BIT, Alessandro Iorio (fornitore del servizio di noleggio monopattici elettrici a Busto). Per quanto riguarda, infine, l'8 maggio, dalle 14 si avvicenderanno il presidente del 'Vespa Club', Francesco Strazzanti, con l'ospite d'eccezione che sarà nientemeno che l'ex campione di motociclismo, Loris Capirossi; previsti, successivamente, l'assessore al Bilancio e allo Sport bustocco, Maurizio Artusa, i rappresentanti delle associazioni sportive del territorio, gli ideatori della storica guida 'Fuori Casello' e della libreria 'Galleria Boragno', concludendo con il momento talk di Paola Longo, vice presidente dell'associazione nazionale 'Le Donne del Vino', con l'assegnazione del primo premio 'Cantine e Motori' a tre realtà che hanno saputo cogliere e distinguer mission e valori della manifestazione e con l'assessore all'Inclusione, Paola Reguzzoni, per la consegna dell'assegno solidale a favore di 'Casaringhio APS', no profit di Busto impegnata ad aiutare i profughi ucraini e a sostenere tutti coloro che si trovano in difficoltà. Per i tre giorni, tra l'altro, saranno attivi i truck street food, senza dimenticare i momenti di musica live con la band 'Da Zero a Liga' (venerdì 6 maggio, alle 21) e il dj set di Prezioso (sabato 7 alle 21.30) e il servizio di accoglienza, animazione e laboratori per i più piccoli e per le famiglie, anche in lingua inglese, in collaborazione con Vinotti, Ely Party e Pingu's English. In parallelo, poi, per raggiungere la struttura, si è pensato ad un servizio di navetta gratuita con Jet Park Premium, assieme al potenziamento della Bit Mobility di monopattini elettrici, noleggiabili dalle stazioni Trenord e FS e dal centro città. Maggiori informazioni sul sito www.cantinemotori.it, dove è attiva pure la prevendita agevolata dei biglietti (ingresso adulti 15 euro con 3 degustazioni oppure 9 senza; bambini e ragazzi fino a 18 anni e persone disabili potranno accedere gratis; chi acquisterà i tagliandi direttamente alle casse di MalpensaFiere durante l'evento, il costo sarà di 20 euro con 3 degustazioni per i grandi e di 15 senza; mentre per assistere solo agli spettacoli serali, ingresso dopo le 19, 10 euro).

