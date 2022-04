'Cantine & Motori' nasce dalla voglia di rilanciare le aziende vinicole ed enogastronomiche del nostro paese. Appuntamento il 6, 7 e 8 maggio.

'Cantine & Motori' nasce dalla voglia di rilanciare le aziende vinicole ed enogastronomiche del nostro paese. A 'Cantine & Motori', MalpensaFiere - Via XI Settembre 16, Busto Arsizio, il 6-7-8 maggio potrai incontrare i produttori, degustare i vini in esposizione e ascoltare i racconti delle aziende vinicole italiane. Cantine, produttori vinicoli, produttori di birre artigianali, produttori di liquori e distillati, produttori di prodotti gastronomici, garage e concessionari auto e moto, food truck provenienti da tutta Italia. Potrai, quindi, ammirare la bellezza dei motori e fermarti fino a tarda sera con gli amici per gustare dell'ottimo cibo di strada ascoltando musica dal vivo. Alla sua prima edizione, 'Cantine & Motori', si rivolge ad un pubblico di appassionati e Wine Lovers, ma anche agli amanti dei motori che, dopo un periodo di assenza delle manifestazioni fieristiche, vogliono tornare ad incontrare i produttori, ascoltare i loro racconti e trascorre del tempo in buona compagnia. 12 masterclass che accompagneranno i visitatori in giro per l'Italia nei luoghi simbolo della cultura enologica del nostro paese (a numero chiuso, su prenotazione). Esposizione statica di auto e moto dall'epoca ai nostri giorni - 14 diversi food truck tra cui scegliere ed un ristorante con show cooking. Orari di apertura: venerdì 12-18 (solo operatori del settore - su accredito), sabato 10-19, domenica 10-18. Costi di partecipazione per i visitatori senza degustazione 9 euro, con 3 degustazioni 15 euro. Parte del ricavato sarà devoluto a sostegno dell'attività di associazioni della zona.

