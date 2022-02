Alverare: la spesa vicina a voi

Dopo il positivo avvio dell’‘Alveare che dice sì’ a Cuggiono, accolto con grande apprezzamento ed interesse, ora ai produttori locali pare giusto dare lo stesso servizio anche alla città di Magenta.

Dopo il positivo avvio dell’ ‘Alveare che dice sì’ a Cuggiono, accolto con grande apprezzamento ed interesse, ora ai produttori locali pare giusto dare lo stesso servizio anche alla città di Magenta. Da questa settimana infatti ha avuto inizio l’attività anche dell’ ‘Alveare Magenta’. L’ ‘Alveare che dice sì’ a Cuggiono e a Magenta è un progetto con l’intento di promuovere e sostenere le piccole realtà agricole locali, non a caso l’Alveare Magenta nasce con l’obiettivo di lavorare in sinergia con il Comitato Agricolo del Magentino e con i produttori a marchio Parco Ticino. Con l’avvento della pandemia, tutti noi abbiamo dovuto diventare più tecnologici e spesso anche la nostra spesa per comodità sta andando in questa direzione. Scopo quindi degli ‘Alveari’ è quello di poter offrire a tutti la stessa comodità di una spesa online senza però perdere quel contatto umano e quella ecosostenibilità che, a nostro modo di vedere, deve rimanere alla base della nostra società. Fare una spesa che premi la qualità a scapito della quantità e che provenga da più vicino possibile potrebbe essere un giusto modo per mantenere attive le piccole realtà agricole e artigianali locali, mantenendo curato e inalterato quel prezioso patrimonio verde che ancora abbiamo la fortuna di avere sotto casa che altrimenti verrebbe definitivamente cementificato. Un ‘Alveare’ ha inoltre la funzione di creare una rete tra piccoli produttori che in questo modo vedono nascere legami e collaborazioni inaspettate. A tal proposito si ringrazia il Panificio Garavaglia, sempre pronto e collaborativo ad ogni iniziativa del territorio, che per primo ha creduto in questo progetto prestandoci lo spazio per svolgere la distribuzione delle spese. Fare la spesa nell’Alveare di Magenta sarà molto facile. Basterà accedere al portale www.alvearechedicesi.it – Magenta. - Ogni mercoledì apriremo una cosiddetta vendita settimanale che vedrà presenti i prodotti disponibili di ogni singolo produttore. - La vendita rimarrà aperta sino al lunedì successivo, avrete quindi qualche giorno per decidere cosa acquistare per la vostra dispensa settimanale. - Il martedì i produttori produrranno o raccoglieranno in campo ciò che avrete acquistato in modo da potervelo consegnare fresco il mercoledì. - La vostra spesa sarà pronta per il ritiro il mercoledì dalle 17,30 alle 18,30 in via S. Caterina, 45 a Magenta, presso i locali del Panificio Garavaglia, e vi verrà consegnata direttamente dalle mani di un produttore che sarà pronto a soddisfare le vostre curiosità o rispondere ai vostri dubbi. Con questa iniziativa il Comitato Agricolo del Magentino vuole completare la modalità di offerta dei propri prodotti, nella maniera tradizionale in presenza nel mercatino del sabato mattina in P.zza Formenti ed in maniera più moderna e comoda con questa nuova modalità di acquisto online. I produttori stanno dando il meglio, ora tocca voi supportarli! Per info 347 4515637, Gabriella Pandini, referente per gli Alveari Magenta e Cuggiono

