‘La Regina’: pizza buona e... solidale

Gustose, ricercate e super apprezzate anche fuori paese, le pizze de ‘La Regina’ ideate da Ciro Esposito sono una piacevole conferma per i tantissimi clienti. Ingredienti di qualità, grande attenzione ai dettagli e agli impasti, per una vera delizia, rigorosamente d’asporto o a domicilio. Ma in questi giorni che Ciro sta realizzando gli ‘scatti’ per il nuovo sito (che permetterà di effettuare ordini e pagamenti anche online), diventano solidali: le oltre 50 pizze realizzate per l’occasione sono infatti state donate alla ‘Croce Bianca’ di Magenta (sezione Mesero) e alla struttura caritatevole magentina ‘Non di solo pane’. Un aiuto e un ‘grazie’... davvero apprezzato!

