Scomparso, morto nel Villoresi

Il ritrovamento nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì 7 maggio). E' dell'uomo di Robecchetto con Inudno, scomparso nei giorni scorsi a Nosate, il corpo senza vita rivenuto nel canale Villoresi a Busto Garolfo. Sul posto i carabinieri, la polizia locale, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. Da quanto si è saputo la salma, che galleggiava nel corso d’acqua, è stata avvistata da alcuni passanti che hanno subito dato l'allarme. L'uomo, come detto, aveva fatto perdere le sue tracce la settimana scorsa, dopo avere lasciato l'auto nei pressi del ponte 'stretto' di Nosate. Da quel momento, erano scattate le ricerche che, poi, erano state interrotte domenica sera. Fino ad oggi quando, appunto, il corpo è stato ritrovato, purtroppo ormai privo di vita.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro