Pulli del Pirellone: 'totonomi'

Truffe, raggiri e furti: dalle diverse modalità messi in campo dai malviventi a semplici, ma fondamentali consigli per evitare di esserne vittime. Se n’è parlato l’altro giorno a Vanzaghello, in un incontro organizzato dall’Amministrazione comunale con Carabinieri, Polizia locale e avvocati. Perché “Prevenire è meglio che curare…”.