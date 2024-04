La nuova collettiva del Gruppo Occhio

La mostra sarà visitabile lungo tutto il ponte tra il weekend e il primo maggio: domenica 28 e mercoledì 1 maggio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; lunedì 29 e martedì 30 solo nel pomeriggio dalle 15 alle 18.

‘Luci e ombre’: ovvero l’essere e il non essere, la presenza e l’assenza. L’ombra è assenza di luce, eppure elemento imprescindibile perché la luce medesima si possa esperire nella sua presenza: sono questi i temi che verranno rappresentati nella mostra collettiva del Gruppo Occhio, il collettivo artistico cuggionese i cui artisti esporranno le loro opere nelle sale centrali di Villa Annoni. Gli autori (35 in totale), chiamati a fare arte nel senso di “manifestare le proprie emozioni”, hanno voluto sfruttare il tema della presenza/assenza per dare una forma unica ai loro sentimenti, ciascuno secondo il proprio stile pittorico e linguaggio artistico. Le opere infatti spaziano infatti tra molti supporti e materiali diversi: dalla tela alla carta fino a masonite e legno, dall’acrilico fino all’olio, all’acquerello e alle produzioni digitali (foto e grafiche).

Il vernissage si terrà sabato 27 aprile alle 17.30: interverrà Donatella Tronelli, critica ed esperta espositrice, che introdurrà i temi principali della mostra; seguirà un intervento musicale di Samuele Fontana, il talentuoso musicista cuggionese alla chitarra classica, e un rinfresco. La mostra sarà visitabile lungo tutto il ponte tra il weekend e il primo maggio: domenica 28 e mercoledì 1 maggio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; lunedì 29 e martedì 30 solo nel pomeriggio dalle 15 alle 18.

