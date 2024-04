Torna a Busto Arsizio dal 4 maggio al 30 settembre, Lumachiamo con il Green Summer Festival dedicato a famiglie, giovani, bambini e sportivi.

Torna a Busto Arsizio dal 4 maggio al 30 settembre, Lumachiamo con il Green Summer Festival dedicato a famiglie, giovani, bambini e sportivi. Il festival, che unisce solidarietà e sport, musica e sostenibilità, è organizzato da Lumapiù, l'allevamento di lumache di via Canale, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale. In calendario numerosissime attività da praticare all'aria aperta, appuntamenti street food di alta qualità, camp per bambini all'insegna dell'educazione ambientale. Quest'anno le associazioni del terzo settore, grazie alla collaborazione con l'assessorato all'Inclusione sociale, avranno la possibilità di svolgere negli spazi del festival attività inclusive dedicate soprattutto ai disabili e iniziative di sensibilizzazione o raccolta fondi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!