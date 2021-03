Sempre più Comuni da 'zona rossa'

Anche Magenta e Magnago si aggiungo ai paesi del nostro territorio (Robecco, Arconate, Busto Garolfo, Ossona, Santo Stefano, Canegrate) con valori superiori alla soglia di rischio.

Le ultime analisi elaborate da ATS non lasciano grandi speranze: l'intera Regione Lombardia corre ormai verso la 'zona rossa' (l'indice di contagio regionale è all'1,28). Nella giornata odierna, infatti, complici le nuove positività riscontrate in questi giorni, anche altri Comuni del nostro territorio si aggiungono al già lungo elenco di paesi con indice di contagio superiore a 250 casi ogni 100000 abitanti.

Con oggi, infatti, sono oltre la soglia: Magnago, Arconate, Busto Garolfo, Canegrate, Ossona, Santo Stefano Ticino, Magenta, Robecco, Abbiategrasso, Ozzero, Morimondo.

La decisione del governatore Attilio Fontana e del Ministro della Salute Roberto Speranza sono ora attese tra stasera e domani per un 'cambio di colore' già da sabato o da lunedì.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro