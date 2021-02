Una festa per don Giampiero

Il prossimo 25 febbraio don Giampiero Baldi si appresta a celebrare il 60esimo di consacrazione sacerdotale con una speciale Messa a Cuggiono.

Una ricorrenza davvero significativa, un 'numero' che cela una grande devozione e un impegno di annuncio mai domo. Il prossimo 25 febbraio don Giampiero Baldi si appresta a celebrare il 60esimo di consacrazione sacerdotale con una speciale Messa a Cuggiono. L'appuntamento sarà alle ore 10,45 in Basilica (meglio prenotarsi in sagrestia per le limitazioni di posti per Coronavirus), cui seguirà un ristretto pranzo con i sacerdoti a Castelletto di Cuggiono, dove riesiede. La domenica seguente, una nuova messa, dedicata, proprio nella frazione cuggionese alle ore 10.

Un sacerdote è innanzitutto un uomo. Spesso la pretesa dell’infallibilità porta a considerarli non più come persone, ma come ‘istituzioni’. Il sacerdozio di don Giampiero Baldi è, invece, il completamento di un percorso vocazionale personale che lo ha portato, da 60 anni a questa parte, ad annunciare il ‘Vangelo’.

"Purtroppo non si può fare la festa che meriterebbe", spiega don Angelo Sgobbi, "confidiamo si possa recuperare a giugno o quando sarà passata la pandemia".

Don Giampiero Baldi è una figura sacerdotale davvero molto cara per il decanato di Castano Primo, a Casate, dove passo diversi anni, prima del lungo periodo alla guida della comunità di Turbigo (e degli alborsi della comunità pastorale In Binda), per poi arrivare a Castelletto di Cuggiono.

