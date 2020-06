Summerlife, estate in oratorio

L’Estate Ragazzi ha preso il via con grande entusiasmo e gioia. “Tra bambini, ragazzi e animatori abbiamo oltre 120 presenze", ci commentano da Cuggiono.

Chi in collaborazione con i Comuni (come Arconate e Castano Primo), chi in forma autonoma (come Bienate e Cuggiono), l’Estate Ragazzi ha preso il via con grande entusiasmo e gioia. Dopo mesi chiusi nelle proprie case, infatti, si è potuti tornare a giocare e fare attività insieme, nel rispetto del distanziamento, l’uso della mascherina e delle norme igieniche previste. “Tra bambini, ragazzi e animatori abbiamo oltre 120 presenze - ci commentano da Cuggiono - e con l’aiuto dei preziosi volontari riusciamo a sfruttuare tutti i nostri spazi, compreso Castelletto. Ci vuole pazienza e tanta burocrazia, ma notiamo grande soddisfazione nei bambini per poter partecipare alle proposte, ai laboratori e alle iniziative realizzate”.

