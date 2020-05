Rockantina si ferma

Come tutti gli eventi, almeno fino a fine settembre, si ferma anche l'appuntamento 'giovane': "Con il cuore in mano e le lacrime agli occhi annunciamo che quest'anno Rockantina's Live non si terrà".

La notizia era già stata annunciata, quasi un mese fa, dal Sindaco Sara Bettinelli: a causa dell'Emergenza Coronavirus tutte le manifestazioni sono sospese almeno fino a fine settembre. Una misura, eccezionale, di prevenzione, soprattutto per l'alto numero di contagi registrato in paese dall'inizio della pandemia. Un sacrificio, grande e doloroso, che serve però a tutelare la salute di tutti.

Ecco allora che anche il gruppo di 'Rockantina's Friends' conferma quanto deciso: "Rockantina nasce come associazione per stare uniti ed essere vicini - scrivono - L'impossibilità, in questo periodo, di vivere questi due fattori fondamentali non permette a Rockantina di fare quello per cui è nata. Con il cuore in mano e le lacrime agli occhi annunciamo ufficialmente che quest'anno ROCKANTINA'S LIVE non si terrà.

Stiamo lavorando da casa e stiamo già pensando a come migliorarci per stare e starvi vicino, Rockantina resta a casa ma Resta Forte!".

