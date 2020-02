'Serom in cinq col belunin'

Il 22 febbraio al 'Paccagnini' di Castano Primo, uno spettacolo per non dimenticare la tragica vicenda dei giovani partigiani di Rho trucidati dai militi fascisti.

Una pièce della Compagnia Teatrale dell'Adamello per raccontare e non dimenticare la tragica vicenda dei partigiani di Rho, trucidati più di 75 anni fa, alla Padregnana di Robecchetto con Induno, dai militi fascisti. 'Serom in cina col belunin' (questo il titolo), allora, andrà in scena, il prossimo 22 febbraio, alle 21, all'auditorium Paccagnini di Castano Primo. L'iniziativa, inoltre, organizzata dalle sezioni ANPI del Castanese, d'intesa con l'ANPI di Rho e con il patrocinio dei Comuni, appunto di Castano, Robecchetto, Rho, Casorezzo, Arconate, Vanzaghello, Magnago, Inveruno e Buscate, si inserisce nel contesto degli eventi storico - culturali, promossi dall'Amministrazione comunale per tramandare la memoria dei 'Martiri' di Castano, testimoni come i giovani rohdensi dei più alti ideali della Resistenza. E, sempre nel corso della serata, nell'atrio dell'auditorium, verranno messe a disposizione copie del libretto esplicativo (a offerta libera).