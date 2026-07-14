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'Ciao Nanni': cabaret concerto per Nanni Svampa

Un viaggio di cabaret concerto che ripercorre l’intera carriera del noto chansonnier fondatore dei Gufi, Nanni Svampa. Un appuntamento in cui si mischiano ricordi ed emozioni.
Vanzaghello / Eventi - 'Ciao Nanni'

Un viaggio di cabaret concerto che ripercorre l’intera carriera del noto chansonnier fondatore dei Gufi, Nanni Svampa. Un appuntamento in cui si mischiano ricordi ed emozioni. Anche quest’anno Vanzaghello ospiterà uno degli eventi del Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri. Venerdì 17 luglio alle 21, infatti, in piazza Pertini c’è lo spettacolo “Ciao Nanni” con Francesco Pellicini, Paolo Pellicini e Fazio Armellini. Durante la serata sarà possibile lasciare una piccola donazione libera a favore della Croce Azzurra Ticinia, che verrà destinata all’acquisto di una nuova autovettura per il servizio. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito.

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