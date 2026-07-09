La scuola diventa città

Nuove piazze scolastiche, percorsi più sicuri, verde e arredi urbani davanti agli istituti Bernocchi, Dell’Acqua e al liceo Galilei. Gli interventi si concluderanno entro settembre.

Sono iniziati a Legnano i lavori del progetto “La Scuola si fa città”, l’intervento di riqualificazione degli spazi pubblici davanti agli istituti Bernocchi e Dell’Acqua, in via Diaz, e al liceo Galilei, in viale Gorizia.

Un progetto che punta a ripensare alcune aree oggi dedicate soprattutto al traffico e alla sosta, trasformandole in luoghi più sicuri, accessibili e vivibili per studenti, famiglie e cittadini. L’obiettivo è quello di costruire nuovi spazi di incontro, socialità e relazione, capaci di mettere davvero la scuola al centro della vita urbana.

In via Diaz nascerà una nuova piazza scolastica davanti agli istituti Bernocchi e Dell’Acqua: saranno ampliati gli spazi pedonali, inserite nuove aree verdi, arredi urbani e zone pensate per favorire la permanenza e l’incontro, non solo negli orari di ingresso e uscita da scuola.

In viale Gorizia, davanti al liceo Galilei, è invece prevista la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile protetto, insieme a una riqualificazione complessiva dello spazio pubblico. Anche qui verranno introdotti nuovi arredi, aree verdi e interventi per migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area.

I lavori sono stati programmati durante la pausa estiva proprio per limitare il più possibile l’impatto sulle attività scolastiche e dovrebbero concludersi entro il mese di settembre, in tempo per la ripresa delle lezioni.

“La Scuola si fa città” è promosso dal Comune di Legnano e finanziato da Regione Lombardia nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, sostenuta dai fondi europei 2021-2027. Un intervento che guarda alla mobilità, alla sicurezza e alla qualità degli spazi pubblici, con l’idea che le scuole possano diventare sempre di più luoghi aperti, riconoscibili e integrati nella città.

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